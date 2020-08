Somma (Confindustria Basilicata): "Dopo 20 anni vediamo politiche per Sud" (Di lunedì 10 agosto 2020) Potenza, 10 ago. (Labitalia) - "Dopo oltre venti anni assistiamo a un'inversione di tendenza, da parte della politica, per le politiche per il Sud". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma. "L'ultima volta - spiega - che abbiamo visto un'attenzione nei confronti dell'economia meridionale è stato con Industria 4.0, poi più nulla". "Ora invece - sottolinea Somma - c'è la consapevolezza che il Sud vada concretamente aiutato, perché se cresce crescerà anche il Nord. Questo è il nostro auspicio perché negli ultimi anni il Sud è stato abbandonato, visto che anche il vincolo del 34% delle Pa, per investimenti pubblici, non è mai stato ... Leggi su liberoquotidiano

