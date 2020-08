Soleil Sorge, nuovo flirt? Situazione assurda, lui è l’ex di Ivana Mrazova e… (Di lunedì 10 agosto 2020) Soleil Sorge sembrerebbe non essere più single. Archiviata definitivamente la storia con Jeremias Rodriguez, che a sua volta ha trovato una nuova fiamma, anche la ragazza è andata oltre. Ma non è questa la notizia. La vicenda è infatti ben più articolata e potrebbe dare il via ad una serie di incomprensioni, tanto da far impallidire gli sceneggiatori di Beautiful. La Stasi infatti starebbe uscendo con Alessandro Allevato. Il nome magari potrebbe non dire molto, ma, se aggiungiamo che il ragazzo è l’ex fidanzato di Ivana Mrazova, la Situazione diventa più piccante. La modella ceca infatti è a sua volta impegnata con l’ex di Soleil, Luca Onestini, che ha conosciuto in occasione della seconda edizione del Grande ... Leggi su velvetgossip

donatda : #Repost @XSocialgossip • • • • • • ??Soleil Sorge è in vacanza a Mykonos e in sua compagnia c’è Alessandro Allevato… - TRASHPERSON18 : #1??Soleil Sorge (154 VOTI) (la villain per eccellenza di quell’isola, ha regalato tantissime dinamiche, fortissima… - Notiziedi_it : Soleil Sorge si frequenta con l’ex di Ivana Mrazova (fidanzata del suo ex) - Novella_2000 : Ma è Beautiful? Soleil frequenta l’ex di Ivana che sta con il suo ex Luca - DavideBelotti5 : soleil sorge ovviamente -