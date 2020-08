Sole 24 Ore, speso un miliardo di euro per i bonus ai professionisti. Architetti, avvocati, psicologi, oltre uno su due chiede l’indennità (Di lunedì 10 agosto 2020) Quasi un iscritto su quattro agli ordini professionali ha fatto richiesta di bonus alla sua cassa privata. Su oltre 2 milioni di iscritti a 16 casse professionali (dagli avvocati ai geometri passano per psicologi e commercialisti) le domande sono infatti circa 500 mila al mese. L’indennità era di 600 euro per i mesi di marzo e aprile ed è poi stato alzato a mille euro per il mese di maggio con il recente dl agosto. Per accedere al bonus un professionista deve avere un reddito al di sotto dei 35 mila euro lordi l’anno. Oppure, se si guadagna tra i 35 e i 50 mila euro , è necessario dimostrare di avere avuto un calo delle entrate di un terzo tra gennaio e marzo 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. ... Leggi su ilfattoquotidiano

sole24ore : Dov’è finita la ricchezza dei paesi Ue? Nelle tasche degli anziani a danno dei giovani. Su 24+ l'informazione premi… - Pigi561Pigi : RT @raffaelebruno: L’allarme degli scienziati:?negli Usa il coronavirus peggiorerà. Ecco perché - Il Sole 24 ORE @sole24ore - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Sole 24 Ore, speso un miliardo di euro per i bonus ai professionisti. Architetti, avvocati, psicologi, oltre uno su du… - fattoquotidiano : Sole 24 Ore, speso un miliardo di euro per i bonus ai professionisti. Architetti, avvocati, psicologi, oltre uno su… - clikservernet : Sole 24 Ore, speso un miliardo di euro per i bonus ai professionisti. Architetti, avvocati, psicologi, oltre uno su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore In Italia mai così tante foreste da secoli. E il futuro è nelle biocities Il Sole 24 ORE As Roma: closing cessione a Friedkin prevista per il 17 agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - "Il perfezionamento dell'acquisizione e' previsto per il 17 agosto 2020,subordinatamente al perfezionamento di talune attivita', posticipabile, in ...

Ufficio postale di Pergine, nessun potenziamento e lunghe code sotto il sole. La protesta di "Futuro Comune"

Tante mattinate con cittadini costretti in fila per ore sotto il sole: la situazione delle Poste di Pergine ha provocato una raccolta firme e una protesta da parte del gruppo consiliare "Futuro Comune ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - "Il perfezionamento dell'acquisizione e' previsto per il 17 agosto 2020,subordinatamente al perfezionamento di talune attivita', posticipabile, in ...Tante mattinate con cittadini costretti in fila per ore sotto il sole: la situazione delle Poste di Pergine ha provocato una raccolta firme e una protesta da parte del gruppo consiliare "Futuro Comune ...