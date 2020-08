Serie B, il Pescara batte 2-1 il Perugia nell’andata dei playout (Di lunedì 10 agosto 2020) Il ritorno all’Adriatico da ex di Massimo Oddo ha il sapore amaro della rimonta. Nel primo round del playout di Serie B, il Pescara batte per 2-1 il Perugia grazie alle reti di Galano e Maniero dopo il vantaggio di Kouan nel primo tempo e può guardare con ottimismo al match di ritorno in programma venerdì 14 agosto allo stadio Curi. Dopo un inizio favorevole della formazione di Sottil, è il Perugia a prendere le misure agli avversari e ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Fiorillo con più di una ripartenza pericolosa. L’episodio più clamoroso si registra al 20’: il Perugia guida un contropiede tre contro uno ma lo spreca con l’ultimo passaggio sbagliato di Falzerano per Falcinelli. Alla mezz’ora ... Leggi su sportface

