Serena Rutelli si presenta così sui social. I fan insorgono e lei risponde in questo modo (Di lunedì 10 agosto 2020) Serena Rutelli si presenta sui social con delle labbre più carnose e subisce le critiche. Serena Rutelli, già protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha scatenato i follower. Nello scatto postato si vede appunto un primo piano di Serena, che mostra effettivamente delle labbra più “gonfie” del solito e il cambiamento ha fatto piovere le critiche dei suoi fan. Alle accuse però l’ex gieffina, come a suo solito, ha opposto molta calma, rispondendo con un: “Non è nulla di eccessivo, grazie lo stesso”. Alcuni follower l’hanno difesa, sottolineando che ... Leggi su newscronaca.myblog

Serena Rutelli, giovane figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ed ex volto del Grande Fratello, avrebbe fatto un filler rimpolpante alle labbra. I fan non hanno gradito il suo cambiamento, e ...