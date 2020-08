Serena Enardu insieme al nuovo fidanzato? Ecco la verità sull’uomo in foto con lei (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo Serena Enardu insieme al nuovo fidanzato? Ecco la verità sull’uomo in foto con lei . Serena Enardu ha un nuovo fidanzato? La foto su Instagram fa impazzare il mondo del gossip e i fan si scatenano: Ecco la verità. Serena Enardu si consola con un nuovo fidanzato, dopo la rottura con Pago? Sui social sono moltissimi i fan che hanno commentato l’ultima foto pubblicata dalla donna su Instagram, in compagnia … Leggi su youmovies

