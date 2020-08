Senza foreste tradizioni dei cebi barbuti a rischio (Di lunedì 10 agosto 2020) La tradizione culturale dei cebi barbuti, scimmie sudamericane che usano strumenti, rischia di scomparire a causa della conversione agricola delle aree forestali L’intelligenza dei cebi è, per molti aspetti, pari a quella degli scimpanzé, il primate evolutivamente più vicino alla specie umana. Nella Fazenda Boa Vista nel sud del Piauí, Stato del nordest del Brasile,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

MASSARIASCENSO1 : @forestale82 @eziomauro @repubblica - a pomezia/ Torvaianica, località di mare senza foreste, se vuoi ti faccio un… - LNebbiai : RT @FERFA_forestale: Lavoro e sviluppo passano anche per le foreste abbandonate e i boschi senza governo. La montagna può essere un volano… - era_mondo : RT @FERFA_forestale: Lavoro e sviluppo passano anche per le foreste abbandonate e i boschi senza governo. La montagna può essere un volano… - forestale82 : RT @FERFA_forestale: Lavoro e sviluppo passano anche per le foreste abbandonate e i boschi senza governo. La montagna può essere un volano… - lippos73 : RT @FERFA_forestale: Lavoro e sviluppo passano anche per le foreste abbandonate e i boschi senza governo. La montagna può essere un volano… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza foreste Le foreste sono solo parte della soluzione climatica Focus Antigone nello scempio dell’Amazzonia

L’Antigone di Sofocle racconta di una giovane donna che seppellisce il corpo di un fratello, nonostante lo vieti una legge del Re della città. Antigone viene condannata a morte per il suo gesto, non s ...

Parco Appennino Tosco-Emiliano: gestione oculata senza criticità

L’Ente Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, istituito con Dpr 21 maggio 2001, si estende nel territorio di 13 comuni (Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Monchio delle Corti, San ...

L’Antigone di Sofocle racconta di una giovane donna che seppellisce il corpo di un fratello, nonostante lo vieti una legge del Re della città. Antigone viene condannata a morte per il suo gesto, non s ...L’Ente Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, istituito con Dpr 21 maggio 2001, si estende nel territorio di 13 comuni (Bagnone, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Monchio delle Corti, San ...