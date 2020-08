“Sei il sole”. Cristiano Malgioglio esce allo scoperto: parole che dicono molto di più (Di lunedì 10 agosto 2020) Sempre iperconnesso, sempre sulla cresta dell’onda Cristiano Malgioglio è stato, in questi ultimi mesi segnati dall’emergenza coronavirus, uno dei personaggi noti più attenti alle misure di sicurezza. Adesso, però, che la situazione epidemiologica si è un po’ alleggerita, anche Cristiano Malgioglio si concede un po’ di relax, una meritata vacanza nella bellissima Puglia. E’ da lì che alcuni pochi giorni fa il cantante e paroliere ha condiviso con i propri follower una foto in compagnia di Loredana Lecciso, e sempre da lì, probabilmente, quest’oggi ha voluto omaggiare un amico di una dedica inaspettata: “La tua presenza è come il sole entrato nel mio giardino in un giorno di primavera”. Un amico misterioso che ... Leggi su caffeinamagazine

pearljam_roures : @L_Modningstar Non m'importa della luna Non m'importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei sole e… - Linwithgod_ : So solo che ogni volta che vedo il tuo sorrisone sto bene, talmente bene da far svanire ogni cosa, ogni dubbio. Sei… - RaffaPhil : @vodka_revolver ma stai zitta! tu sei sole e vuoi nasconderlo con le tue uscite gargoiliane - piccoloistrione : Sorridi sempre .. Sei sole !! ?? #moodoftheday - ettapancetta : @sona_claudio Tu sei sole ????????che non tramonta mai tesoro ????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei sole” Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera