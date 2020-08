SEGA vuole portare molti altri giochi su PC dopo il grande successo di Persona 4 Golden (Di lunedì 10 agosto 2020) Il successo di Persona 4 Golden su Steam ha spinto SEGA a considerare di portare ulteriori giochi su PC in futuro. L'acclamato JRPG ha venduto oltre mezzo milione di copie su Steam dalla sua uscita il 14 giugno ed è considerato un ottimo porting.SEGA Sammy ha recentemente tenuto una sessione di domande e risposte per gli investitori dopo aver pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre per il periodo tra aprile e giugno 2020. Con ottimi numeri di vendita per il lancio su PC di Persona 4 Golden, un investitore ha chiesto se la società ha eventuali piani per pubblicare giochi appena pubblicati anche su Steam."Grazie al successo di Persona 4 ... Leggi su eurogamer

Il successo di Persona 4 Golden su Steam ha spinto SEGA a considerare di portare ulteriori giochi su PC in futuro. L'acclamato JRPG ha venduto oltre mezzo milione di copie su Steam dalla sua uscita il ...

