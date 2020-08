Seconda ondata, 20 milioni di contagi nel mondo, in India 62mila nuovi casi: preoccupano sempre di più Russia Messico (Di lunedì 10 agosto 2020) Il virus corre ancora, la Seconda ondata non si arresta. Sono 19.863.850 i casi di infezione registrati a livello globale, stando al Coronavirus Resource Center della John Hopkins University. I... Leggi su ilmattino

mante : Gli editorialisti di destra che oggi accusano le esagerazioni del lockdown totale se oggi avessimo avuto 100mila mo… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - amnestyitalia : Dobbiamo imparare dagli errori del passato per affrontare una eventuale seconda ondata di contagi. Partiamo dalla p… - marcell42027530 : RT @lefrasidiosho: Non è forse l'attesa della seconda ondata essa stessa seconda ondata? #COVID19 - massimodigrande : @borghi_claudio @FrancoBechis @V4l3g Prego tutti i giorni affinché la seconda ondata vi faccia sparire tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata

Il Messaggero

BARI - Il professor Pier Luigi Lopalco garantisce che si tratta «di un puro fatto statistico, perché tutte le partorienti oggi fanno il test e quindi qualcuna risulta positiva». Ma nella notte tra sab ...Anche se la disoccupazione in Svizzera è destinata ad aumentare in autunno, il direttore della divisione lavoro presso la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Boris Zürcher non prevede un’ondata d ...