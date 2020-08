Scuola, il ministero apre il portale dedicato al rientro a settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono tutti i documenti e le risposte alle domande ricorrenti: per chi sarà obbligatoria la mascherina? Ci sarà la mensa? E i maestri ancora studenti? Leggi su repubblica

AzzolinaLucia : Oggi al Ministero mi è venuta a trovare la Sindaca @virginiaraggi. Anche Roma è al lavoro sul ritorno a scuola di s… - StraNotizie : Scuola, il ministero apre il portale dedicato al rientro a settembre - cronaca_news : Scuola, il ministero apre il portale dedicato al rientro a settembre - ANTEO17 : RT @Mov5Stelle: A che titolo Salvini parla di scuola? Che cv ha? Quale esperienza? Uno studente con il 90% di assenze sarebbe bocciato! In… - Ori254 : RT @Mov5Stelle: A che titolo Salvini parla di scuola? Che cv ha? Quale esperienza? Uno studente con il 90% di assenze sarebbe bocciato! In… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministero

Orizzonte Scuola

Mascherina obbligatoria anche per gli alunni disabili? Se un alunno ha la frebbe che si fa? E chi la misura? E la mensa: è vero che non sarà più garantita? È talmente un rebus, un gioco a incastri, tr ...Roma, 10 ago 15:15 - (Agenzia Nova) - Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, afferma che "la scuola ripartirà a settembre con tutti gli insegnanti di cui ha bisogno: ...