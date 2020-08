Sconcerti: “Sarri alla Roma potrebbe fare molto bene. Pirlo grande allenatore? Non sono sicuro” (Di martedì 11 agosto 2020) Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha toccato alcuni interessanti temi riguardanti le ultime novità delle panchine di Serie A con particolare attenzione alla Roma. alla domanda se la nuova società giallorossa potrebbe puntare su Daniele De Rossi come allenatore, seguendo l’esempio della Juventus con Pirlo, Sconcerti spiega: “Non penso, non sono per gli esperimenti improvvisi anche se credo che De Rossi diventerà un grande allenatore. Non sono altrettanto sicuro di Pirlo. Secondo me la Roma dovrebbe cercare Sarri, perchè è una piazza sanguigna come lui: per certi aspetti è una piazza simile a ... Leggi su sportface

