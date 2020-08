Scomparsa mamma e figlio, il cadavere trovato a Caronia è di Viviana Parisi: si cerca il bimbo (Di lunedì 10 agosto 2020) Scomparsa mamma e figlio, il cadavere trovato a Caronia è di Viviana Parisi. È di Viviana Parisi il cadavere ritrovato nelle campagne di Caronia (Messina) col volto sfigurato questo pomeriggio. La donna, dj di 43 anni, era Scomparsa in quella zona lo scorso 3 agosto insieme al figlio Gioele, di 4 anni, del quale tuttavia non c’è traccia. Indagini in corso per cercare di capire cosa sia successo e per rintracciare il bambino. È di Viviana Parisi, la dj 43enne originaria di Torino ma da anni residente a Venetico, il cadavere ... Leggi su limemagazine.eu

