Sci di fondo | infortunio muscolare per Federico Pellegrino | le condizioni dell’atleta azzurro

Nel corso di una sessione di allenamento della squadra di sci di fondo di Coppa del mondo, in corso di svolgimento presso l'impianto al coperto della "Sport Halle" di Oberhof, in Germania, Federico Pellegrino si è procurato una lesione del tendine del muscolo bicipite femorale della gamba destra. Millo Moravski/Agence Zoom/Getty ImagesIl vice-campione olimpico è stato sottoposto ad una risonanza magnetica presso una struttura medica della località tedesca e ne farà un'altra nella giornata di giovedì, quando rientrerà in Italia con il resto della squadra, utile a definire il recupero. Nel frattempo Federico ha già cominciato il percorso riabilitativo. "Sicuramente è uno stop imprevisto che va gestito in modo attento – spiega ...

