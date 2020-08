Sarri Juventus, retroscena sull’addio: il sogno di Agnelli non era Pirlo (Di lunedì 10 agosto 2020) Sarri Juventus – Ha creato sicuramente tanto dibattito l’esonero del tecnico toscano neanche 24 ore dopo l’eliminazione dalla Champions League. Eppure, secondo quanto riportato da Sky Sport, la separazione era già nell’aria perché l’allenatore non aveva mai instaurato un buon rapporto con il gruppo. Molti calciatori non lo seguivano e faticavano a comprendere le sui idee tattiche Juventus: il divorzio con Sarri era nell’aria La sconfitta contro il Lione ha sicuramente accelerato i tempi ma non c’erano le condizioni per proseguire con l’allenatore ex Napoli. Inoltre, prima di ingaggiare Andrea Pirlo, i nomi più gettonati erano quelli di Zinedine Zidane e Simone Inzaghi. Leggi anche:Mercato Juventus, Matuidi lascia ... Leggi su juvedipendenza

