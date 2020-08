Sardegna, arrestati due volontari antincendio: appiccavano roghi (Di lunedì 10 agosto 2020) commenta Invece di contrastare i roghi in Sardegna , erano loro ad appiccarli: due volontari antincendio , il 62enne Efisio Perria e il 56enne Filippo Sanna, sono stati arrestati con l'accusa di ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Sardegna, arrestati due volontari antincendio: appiccavano roghi #EfisioPerria - rtl1025 : ?? Avrebbero dovuto contrastare il fenomeno degli #incendi in #Sardegna, invece appiccavano il #fuoco non lontano da… - TgrRai : #incendi. Invece di contrastare i roghi appiccavano il fuoco: arrestati in #Sardegna 2 volontari di protezione civi… - Ultron65 : RT @AndFranchini: Sardegna, arrestati due volontari antincendio: appiccavano roghi - Tgcom24 - AndFranchini : RT @AndFranchini: Sardegna, arrestati due volontari antincendio: appiccavano roghi - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna arrestati Incendi: 2 volontari lotta fuoco arrestati in Sardegna - Ultima Ora Agenzia ANSA Incendi in Sardegna, ripresi mentre lanciano la miccia: arrestati un barracello e un volontario della Protezione civile

CAGLIARI. Avrebbero dovuto contrastare il fenomeno degli incendi in Sardegna, invece appiccavano il fuoco non lontano dal territorio in cui avrebbero dovuto operare. Due volontari di Villamar sono sta ...

Scappa dall'ex marito che cerca di entrare in casa: col suo arresto a Cagliari finiscono botte e umiliazioni

CAGLIARI. Ha chiamato il 113 per chiedere aiuto alla Polizia la donna che ieri sera, per l’ennesima volta stava subendo maltrattamenti da parte dell’ex marito. L’operatore del Centro Operativo Telecom ...

CAGLIARI. Avrebbero dovuto contrastare il fenomeno degli incendi in Sardegna, invece appiccavano il fuoco non lontano dal territorio in cui avrebbero dovuto operare. Due volontari di Villamar sono sta ...CAGLIARI. Ha chiamato il 113 per chiedere aiuto alla Polizia la donna che ieri sera, per l’ennesima volta stava subendo maltrattamenti da parte dell’ex marito. L’operatore del Centro Operativo Telecom ...