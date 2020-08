Sarah Scazzi, il delitto di Avetrana diventa una serie tv (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 26 agosto saranno passati esattamente 10 anni da uno degli omicidio più sinistri della cronaca nera italiana: il delitto di Avetrana, cittadina pugliese che resterà per sempre nell’immaginario come il luogo di morte di Sarah Scazzi. Aveva solo 15 anni quando venne uccisa, ma ancora oggi il suo nome riepiloga una tetra vicenda investigativa e giudiziaria, conclusa con la condanna definitiva della zia e della cugina, oltre che dello zio Michele Misseri. Ora, tutto questo verrà raccontato con una serie tv ed un documentario. L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv La strage di Erba, l’omicidio di Via Poma, il delitto di Garlasco, l’assassinio di Yara ... Leggi su thesocialpost

