Santo del Giorno 10 Agosto: San Lorenzo (Di lunedì 10 agosto 2020) Sicuramente sapete tutti qual è il è una delle figure cristiane più conosciute ed amate dai fedeli. Ma chi era davvero San Lorenzo e perché è diventato Santo? Egli era un diacono che è vissuto ed è stato martirizzato nel III secolo d.C: scopriamo di più. Santo del Giorno 10 Agosto: chi era San Lorenzo Lorenzo nacque nel 225 in Spagna, precisamente nella regione dell’Aragona. Appartenente ad una famiglia nobile e molto cristiana, il futuro Santo si distinse fin da giovane per la sua grande umanità. Trasferitosi a Roma al seguito del papa Sisto II, a 20 anni divenne diacono. Si occupò di gestire le offerte e i beni che poi venivano elargiti ai poveri, compito che assolse in modo ... Leggi su pianetadonne.blog

Fontana3Lorenzo : Oggi si ricorda la grande figura di San Domenico di Guzman, citato anche da Dante nella Divina Commedia. Al Santo d… - Pollydolce : Santo del Giorno 10 Agosto: San Lorenzo - eleonoramozzi : @lucedimestessa ma che 60 enne! ao voglio fa come lory del santo 50 e rotti anni e sta con il nipote, lassa fa - spearbwings : NEL NOME DEL PADRE DEL FIGLIO E DELLP SPIRITO SANTO - DavideSorgato : @InfoNodes @Montecitorio Quando i 5Stars non avevano ancora conquistato il potere ogni santo giorno sui socials cad… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Il Santo del giorno 10 Agosto 2020 San Lorenzo, il santo delle stelle cadenti. Vita e Preghiera Papaboys 3.0 SANTO STEFANO Una giornata meravigliosa ha accompagnato la manifestazione per

Una giornata meravigliosa ha accompagnato la manifestazione per il mezzo secolo della sezione Val Comelico del Cai. E i numeri testimoniano il successo dell'iniziativa: oltre trecento partecipanti, pr ...

Gianrico Carofiglio a Gaeta: incontro sul Sagrato della Santissima Annunziata

GAETA – Gianrico Carofiglio sarà a Gaeta, domani, lunedì 10 agosto (alle 21.15) ospite della rassegna letteraria Libri sulla cresta dell’onda organizzata dalla Libreria Tuttilibri di Formia con il C ...

Una giornata meravigliosa ha accompagnato la manifestazione per il mezzo secolo della sezione Val Comelico del Cai. E i numeri testimoniano il successo dell'iniziativa: oltre trecento partecipanti, pr ...GAETA – Gianrico Carofiglio sarà a Gaeta, domani, lunedì 10 agosto (alle 21.15) ospite della rassegna letteraria Libri sulla cresta dell’onda organizzata dalla Libreria Tuttilibri di Formia con il C ...