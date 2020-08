Santelli: «Il governo ha usato il coronavirus come strumento per attuare un suo disegno politico» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Il sospetto che il governo abbia usato il tema della pandemia per creare un collante in grado di sostenere una maggioranza politica debole come l’attuale c’è tutto». Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, non la manda certo a dire. In una intervista al Messaggero spiega: «Vedo che l’esecutivo Conte continua a esasperare la situazione. Mi chiedo ad esempio se fosse davvero necessario ipotizzare una estensione dello stato d’emergenza fino a dicembre quando poi la stessa maggioranza ha preferito limare la durata fino a metà ottobre». Santelli: «La pandemia come uno strumento del governo» Secondo la governatrice ci sarebbe un disegno ... Leggi su secoloditalia

alburnico : SALVINI MELONI FONTANA ZAIA SANTELLI CONFINDUSTRIA-BONOMI GIORNALI LIBERO IL GIORNALE LA VERITÀ IL TEMPO DA VERI IN… - NickOliver0 : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, Jole Santelli: «Il governo ha danneggiato il Meridione non chiudendo per tempo la Lombardia» - AnnaMaritati : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, Jole Santelli: «Il governo ha danneggiato il Meridione non chiudendo per tempo la Lombardia» - Stefano5560 : Lockdown, Jole Santelli: «Il governo ha danneggiato il Meridione non chiudendo per tempo la Lombardia» - TerryEmpyre : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, Jole Santelli: «Il governo ha danneggiato il Meridione non chiudendo per tempo la Lombardia» -