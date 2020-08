Santa Chiara d’Assisi: fondatrice delle Clarisse e patrona delle telecomunicazioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Domani, martedì 11 agosto, si celebra Santa Chiara d’Assisi: predicò il Vangelo con San Francesco e fondò l’Ordine delle Clarisse. Domani, martedì 11 agosto, si celebra Santa Chiara d’Assisi. Nata come Chiara Scifi nel 1194, è passata alla storia per la sua collaborazione con San Francesco e per la fondazione dell’ordine delle Clarisse: fu canonizzata … Leggi su 2anews

