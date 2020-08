Sanità, la mia esperienza estiva spiega bene quanto conta conoscere il paziente (Di lunedì 10 agosto 2020) Ero appena partito per una vacanza in montagna con la mia compagna. Mentre eravamo in Valtellina ci ha raggiunto la telefonata preoccupata di suo padre che la informava del fatto che la mamma era caduta in casa ed aveva riportato una dislocazione dell’anca che necessitava di ricovero urgente. Trauma per la mamma ottantaseienne, per il padre ottantaseienne e per la figlia lontana centinaia di chilometri. Fortunatamente, sotto sedazione, viene risolta la lussazione e dopo ventiquattr’ore la signora viene riportata in ambulanza al suo domicilio nel pieno del mese di agosto. La figlia, al telefono, nota un netto peggioramento delle condizioni cognitive della madre a tal punto che la terapia sistemica antipertensiva e cardiologica viene dimenticata dalla signora e dal marito che è nel panico. Un angelo custode si materializza nell’ex medico di base in pensione che, ... Leggi su ilfattoquotidiano

aantifascistaa : con la mia ragazza sta andando tutti a rotoli per colpa dei suoi genitori ed ho troppa paura di doverla lasciare an… - angyangy8889 : Zee e i suoi capelli bagnati non possono stare nella sta essa foto insieme. PUNTO. Ne va della mia sanità mentale,… - lNSUAVlS : @beatritzsche no perché mi sto imponendo di non scaricarlo mai per preservare la mia sanità mentale ma ok credo di aver capito comunque - Zorrozo67490768 : @marcotravaglio Non sono assolutamente a favore della sanità privata. Non posso mettere la mia salute nelle mani di… - marino29b : RT @ErikaBaldin: Che 800 lavoratori della sanità veneziana non riscuotano il bonus #Covid dovuto – e promesso – appare inaccettabile e per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità mia Coronavirus, l’esperto: «Una camera per irradiare i malati con raggi ultravioletti» Corriere della Sera