Sancho | niente Manchester United | il ds Zorc annuncia il rinnovo di contratto

Dopo essere stato convocato per il ritiro pre stagionale, ecco la conferma: Jadon Sancho resta al Borussia Dortmund anche nella prossima stagione. Il calciatore inglese sembrava poter passare in Premier League dove il Manchester United era molto interessato al suo acquisto. Adesso, però, nessuna possibilità perché la dirigenza giallonera ha blindato il suo gioiellino.

Sancho: rinnovo col Borussia Dortmund

Ora è ufficiale: Sancho resta in Germania al Borussia Dortmund. A darne l'annuncio il direttore sportivo Michael Zorc che attraverso i canali ufficiali del club ha sottolineato inoltre che il giocatore ha sottoscritto un accordo per

Dopo essere stato convocato per il ritiro pre stagionale, ecco la conferma: Jadon Sancho resta al Borussia Dortmund anche nella prossima stagione. Il calciatore inglese sembrava poter passare in ...

