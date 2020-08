San Lorenzo, il vescovo Bellandi ai festeggiamenti a Giffoni Valle Piana (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Anche il vescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, ha preso parte, nel pomeriggio di oggi, a Giffoni Valle Piana, ai festeggiamenti in onore di San Lorenzo martire. Ovviamente tutta la cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. “È stato un momento di grande commozione e un piccolo passo verso la normalità, con la speranza di poter ritornare presto a festeggiare per le strade della nostra Città – ha commentato il sindaco Antonio Giuliano – le parole del vescovo, i suoi insegnamenti sono stati un monito per l’intera comunità”. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24

