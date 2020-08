San Lorenzo, Ferragosto e coronavirus, i nuovi divieti: falò vietati e spiagge chiuse (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa notte, quella di San Lorenzo, e quella di venerdì, Ferragosto, dovranno essere diverse dal solito: governatori e sindaci sono corsi ai ripari con ordinanze e divieti per cercare di scongiurare nuovi focolai che possano riaccendere il contagio. Solo ieri i nuovi positivi sono stati 463 (nonostante il numero di tamponi più basso del solito: 37 mila circa), e l’età media dei contagiati è scesa sotto i 40 anni (la metà nella fascia di età 20-50), e i nuovi infettati sono soprattutto i ragazzi tornati dalle vacanze. Leggi su vanityfair

