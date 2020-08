San Leucio del Sannio, il vicesindaco Giovanna Tozzi aderisce a Forza Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Nuova importante adesione a Forza Italia. Stavolta tocca a Giovanna Tozzi, vicesindaco di San Leucio del Sannio. Lo rendono noto l’ On. Fulvio Martusciello e il neo coordinatore provinciale, Nascenzio Iannace, che accolgono con piacere la volontà dell’amica Giovanna di attivare il proprio impegno politico per il partito. “Con la sua presenza – dichiarano i due coordinatori – si arricchisce oltremodo la squadra che stiamo costruendo su tutto il territorio sannita. Stiamo lavorando incessantemente per rendere il partito ancora più inclusivo con la partecipazione attiva di nuove e prestigiose energie, grazie ai ... Leggi su anteprima24

