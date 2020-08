Salvini ha detto che «ha dato la vita» per difendere i confini dell’Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) L’enfasi è sempre stata una caratteristica dell’eloquio politico di Matteo Salvini. A volte, però, gli è costata cara, come quando – esattamente un anno fa – aveva chiesto, dalla festa della Lega a Cervia, pieni poteri al popolo italiano in modo tale da poter fare quello che aveva in mente per governare il Paese. A quell’epoca, divideva le postazioni di governo insieme al Movimento 5 Stelle e riteneva di essere imbrigliato dall’alleato di governo. Oggi, però scopriamo che Salvini ha dato la vita per la difesa dei confini dell’Italia. LEGGI ANCHE > La storia di Salvini che rischia il processo per il decreto Salvini Salvini ha dato la vita per ... Leggi su giornalettismo

