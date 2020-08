Salvini fa il bis di citazioni fasciste: dopo 'Memento Audere Semper' è il turno di 'Chi si ferma è perduto' (Di lunedì 10 agosto 2020) Non fu Benito Mussolini il primo a pronunciare la frase 'Chi si ferma è perduto', ma la citazione divenne famosa sicuramente perché fu il dittatore fascista a dirla in un discorso a Genova, il 14 ... Leggi su globalist

Non fu Benito Mussolini il primo a pronunciare la frase 'Chi si ferma è perduto', ma la citazione divenne famosa sicuramente perché fu il dittatore fascista a dirla in un discorso a Genova, il 14 magg ...

