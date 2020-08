Salvini: è impensabile tenere sotto sequestro gli italiani fino a fine legislatura senza peraltro fare nulla (Di lunedì 10 agosto 2020) Elezioni per ridare voce agli italiani ed esprimere una maggioranza coesa. È quanto chiede Matteo Salvini, il quale prevede che “nel 2021 si andrà a votare… So che loro vogliono attendere il 2022 per eleggere il successore di Mattarella, ma non ce la faranno”. Per il leader del Carroccio “è impensabile tenere sotto sequestro gli italiani fino a fine legislatura senza peraltro fare nulla”. Il Capitano, in un’intervista a Libero, torna anche sulla crisi del primo governo Conte. “Rifarei tutto: l’errore non l’ho fatto io ma chi ha impedito all’Italia di ... Leggi su laprimapagina

PropagandaRigh1 : @borghi_claudio @ivanacristofane A quel punto, con il M5S che bloccava le iniziative del proprio Governo, un govern… - AdeSenise : @Loris42323057 @Rossana7336 @DavideGiac È cmq una situazione politica che interroga il precedente governo e tutta l… -