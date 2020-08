Salerno, sospensione idrica ad horas: le vie interessate (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di riparazione urgente ed indifferibile sulla rete idrica in Via Cristoforo Capone ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe : · Via Cristoforo Capone · Via dei Bigi · Traversa Grancano · Via dei D’Agostino · Via N. Sauro · Via M.Pagano · Piazza Medaglie d’Oro · Via C. Gatti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

tvoggi : SALERNO SISTEMI:l SOSPENSIONE IDRICA A TORRIONE La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire interventi… - occhio_notizie : Disagi in vista a #Salerno - salernonotizie : Salerno Sistemi: sospensione idrica programmata Venerdì 7 Agosto. Ecco dove - salernocitta : Salerno: sospensione erogazione idrica il 07 agosto 2020 [VEDI DOVE] - ottopagine : Sospensione idrica a Salerno in via Raccioppi #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sospensione Salerno, sospensione idrica martedì 11 agosto: la mappa dei disagi L'Occhio di Salerno Salerno: sospensione idrica ad horas in Via Capone e strade limitrofe

Via Cristoforo Capone Via dei Bigi Traversa Grancano Via dei D’Agostino Via N. Sauro Via M.Pagano Piazza Medaglie d’Oro Via C. Gatti ...

Sospensione idrica programmata – via Giovanni Plateario altezza civico 24

La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovanni Plateario altezza civico n° 24, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Mar ...

Via Cristoforo Capone Via dei Bigi Traversa Grancano Via dei D’Agostino Via N. Sauro Via M.Pagano Piazza Medaglie d’Oro Via C. Gatti ...La Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovanni Plateario altezza civico n° 24, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Mar ...