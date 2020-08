Salerno, il rapporto di Goletta Verde: ecco dove il mare è inquinato (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È record inquinamento alla foce del fiume Irno a Salerno secondo i dati resi noti oggi da Legambiente che, con la sua Goletta Verde, ha monitorato 31 punti sulla costa campana. Quasi la metà supera i limiti di legge: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti, 10 quelli giudicati fortemente inquinati e quattro quelli inquinati. A Salerno tra i punti inquinati rientrano anche la foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicata fortemente inquinata per l’11º anno consecutivo. Tra i punti fortemente inquinanti rientra anche il torrente Dragone nel comune di Atrani, il punto alla foce del Canale di scarico alla marina di Eboli; tra gli inquinati, la foce del fiume Tusciano tra Pontecagnano e Battipaglia, il punto alla foce del Rio su ... Leggi su anteprima24

