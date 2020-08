Rugby, annunciati i recuperi di Women’s REC 2020 e qualificazioni per Rugby World Cup 2021 (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella giornata odierna la Rugby Europe ha comunicato le date per i recuperi del Women’s Rugby Europe Championship 2020 e delle qualificazioni europee per la Rugby World Cup 2021, dopo il rinvio causato dalla pandemia di Covid-19. La Spagna nel Women’s REC 2020 incontrerà la Russia in casa nel fine settimana del 24/25 ottobre e una settimana dopo, il 31 ottobre, ospiterà l’Olanda. La vincitrice del Women’s REC 2020 raggiungerà Scozia, Irlanda e Italia nelle qualificazioni europee della Rugby World Cup 2021. ... Leggi su sportface

Rugby donne, ci sono le date dei recuperi

L’Italia debutterà contro la Scozia nel weekend del 4-6 dicembre, nel recupero della terza giornata del 6 Nazioni, valido al tempo stesso per la classifica delle qualificazioni ai Mondiali del 2021. R ...

