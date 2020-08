Rosa Perrotta, l’ultimo post solleva la bufera: “Pessimo esempio, mantenuta” (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha pubblicato un post molto importante che ha sollevato una grossa bufera. La ragazza ha voluto fare un discorso sulla maternità e sull’importanza per una madre di trascorrere del tempo con i propri figli. Le sue parole, però, non sono state gradite da tutti, sta di fatto che molti si sono scagliati contro di lei accusandola di essere una mantenuta e di incarnare un pessimo esempio. Lei, ovviamente, ha risposto a tono come è solita fare. Il post provocatorio di Rosa Perrotta Rosa è madre del piccolo Domenico ed è fidanzata con il ragazzo che conobbe nel talk show di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione. I due ... Leggi su kontrokultura

Rosa Perrotta ha replicato contro gli haters che, nei giorni scorsi, avrebbero insinuato che lei facesse la “mantenuta” con i soldi del fidanzato e promesso sposo Pietro Tartaglione, padre di suo figl ...

