Romina Power con i capelli neri e corti: il cambio è incredibile, sembra un’altra [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Romina Power in un’altra veste. Sbarca ad Hollywood voluta da Guillermo del Toro, regista premio Oscar. Il film dal titolo “Nightmare Alley” è un remake del film “La fiera delle illusioni” che vedeva come protagonista il padre di Romina, Tyrone Power. Romina rivoluziona il suo look Romina torna nel cinema più rivoluzionaria che mai al fianco di star di Hollywood come Bradley Cooper e Cate Blanchett. Il suo look, ispirato agli anni 40′ sia nell’abito e sia nell’acconciatura, la rende irriconoscibile e diversa dalla solita “Romina”, ma sempre elegante e con quel tocco di classe in più . Quel tocco di classe che sembra infatti aver rapito il regista del film che ... Leggi su velvetgossip

