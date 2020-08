Roma: Virginia Raggi si ricandida. Il Pd all’attacco. E c’è chi grida: si salvi chi può (Di lunedì 10 agosto 2020) Annuncio a sorpresa, in tarda serata, di Virginia Raggi: «Dobbiamo andare avanti, non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima». Secco Andrea Orlando del Pd: Roma merità di più. Il giornale Il Tempo: Raggi si ricandda, si salvi chi può Leggi su firenzepost

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - riccardomorgan : RT @MPenikas: FQ: Roma, Virginia Raggi ai consiglieri capitolini: “Vado avanti, mi ricandido a sindaca” - illusovr : RT @VittorioSgarbi: #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buona ra… -