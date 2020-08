Roma, Virginia Raggi si ricandida a sindaca della Capitale. Ai consiglieri: “Vado avanti” (Di lunedì 10 agosto 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi correrà ancora per il Campidoglio. “Vado avanti, mi ricandido“, ha detto la prima cittadina del Movimento 5 stelle ai consiglieri capitolini della maggioranza durante una videoconferenza nel pomeriggio. L'articolo Roma, Virginia Raggi si ricandida a sindaca della Capitale. Ai consiglieri: “Vado avanti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - you_trend : ?? #BREAKING Virginia #Raggi ha annunciato alla sua maggioranza in consiglio comunale l'intenzione di ricandidarsi a Sindaco di #Roma. - virginiaraggi : Prosegue il monitoraggio costante e la programmazione degli interventi sulle #StradeNuove della città. Oggi siamo a… - rep_roma : Virginia Raggi annuncia: 'Vado avanti, mi ricandido a sindaca di Roma' [aggiornamento delle 19:42] - krudesky : RT @HuffPostItalia: Virginia Raggi si ricandida a sindaca di Roma: 'Vado avanti' -

È quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio. Ultimo aggiornamento: ...Sono dodici i nuovi casi di coronavirus a Roma, 38 in totale nel Lazio ossia sette in più rispetto a quelli di domenica quando già c'era stata un'impennata con 31 nuove persone risultate positive al C ...