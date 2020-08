Roma, tre autobus in fiamme in un solo giorno: un mezzo in servizio da 15 anni. Le immagini (Di lunedì 10 agosto 2020) Tre autobus in fiamme in un solo giorno. Pomeriggio nero per l’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, che ha dovuto fare i conti con l’incendio di tre mezzi. In tarda mattinata è andata a fuoco una vettura in servizio da oltre 15 anni in viale Regina Margherita: l’autista ha provato a spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco senza, però, successo. Nel pomeriggio è toccato a un bus in piazza Sisto V: a bordo c’erano cinque persone ma quando il fumo è iniziato a uscire dal vano motore, l’autista le ha fatte scendere subito. Il terzo caso, poco prima delle 17, in viale Pretoriano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

