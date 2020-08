Roma, tentazione De Rossi in panchina e Totti all’area tecnica (Di lunedì 10 agosto 2020) La Roma starebbe pensando a Daniele De Rossi come allenatore e Francesco Totti come responsabile dell’area tecnica Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la nuova Roma targata Friedkin starebbe pensando di affidare la panchina a Daniele De Rossi. La società vorrebbe inoltre mettere Francesco Totti come responsabile dell’area tecnica. Per i due ex giocatori si tratterebbe di un clamoroso ritorno nella società giallorossa dopo la rottura verificatosi con la vecchia proprietà. Il CEO Fienga vorrebbe però andare avanti con l’attuale tecnico, Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

