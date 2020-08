Roma, tentazione Daniele De Rossi per la panchina (Di lunedì 10 agosto 2020) La Roma riflette sulla questione allenatore. L’azzardo in stile Juventus è un ipotesi: De Rossi candidato per la panchina La Roma valuta il futuro tecnico e dirigenziale per la pRossima stagione calcistica. La nuova proprietà targata Friedkin non ha intenzione di restare con le mani in mano e vuole subito rinnovare le ambizioni nella capitale. Stando alle dichiarazioni de Il Messaggero, sulla scia della Juventus, la società potrebbe affidare la panchina a De Rossi. Oltre alla pRossima guida tecnica si discute anche in chiave societaria, con la figura del pRossimo dirigente ancora da definire. Totti ha aperto ad un ritorno all’interno dell’organigramma della Roma. Il futuro ... Leggi su zon

