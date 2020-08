Roma, proposto scambio Pau Lopez-Sirigu al Torino: dubbi per il club granata (Di lunedì 10 agosto 2020) La Roma, appena passata nelle mani del’imprenditore statunitense Dan Friedkin, sta lavorando sotto traccia per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, i giallorossi avrebbero proposto al Torino uno scambio di prestiti che porterebbe Pau Lopez in granata e Salvatore Sirigu nella Capitale. I dirigenti del Torino, al momento, non sarebbero molto convinti e potrebbero accettare la proposta soltanto se la Roma pagasse parte dell’ingaggio del portiere spagnolo o se mettesse sul piatto un conguaglio economico. Leggi su sportface

