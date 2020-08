Roma, la Sindaca Raggi annuncia la propria ricandidatura (Di lunedì 10 agosto 2020) Un po’ a sorpresa l’attuale Sindaca Virginia Raggi annuncia la propria candidatura per le prossime elezioni come primo cittadino della capitale. La decisione è stata comunicata poche ore fa durante una riunione con i propri consiglieri tramite video conferenza, e “ufficializzata” dal consigliere del M5S Paolo Ferrara che ha scritto sul proprio account Facebook “Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma, ci ha detto che non ci sta ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima”. Decisione condivisa Spesso nell’occhio del ciclone per diverse problematiche storicamente famose nella capitale, la decisione in verità era già stata presa da diverse ... Leggi su giornal

chedisagio : La sindaca di Roma, @virginiaraggi, nell'annunciare la sua ricandidatura, manda in soffitta (senza nemmeno un voto… - Agenzia_Ansa : #Roma, Virginia Raggi si ricandida. Lo ha comunicato la sindaca ai consiglieri della maggioranza capitolina durante… - repubblica : Virginia Raggi annuncia: 'Vado avanti, mi ricandido a sindaca di Roma' - marsion65 : RT @Cassio39592131: La nostra raggi ha detto si, si ricandida! W Virginia Raggi! #RaggiSindaca2021 «Mi ricandido»: Roma, l’annuncio della s… - marcellone8 : RT @Cassio39592131: La nostra raggi ha detto si, si ricandida! W Virginia Raggi! #RaggiSindaca2021 «Mi ricandido»: Roma, l’annuncio della s… -