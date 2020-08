Rogo nella cucina di un appartamento del terzo piano, evacuata una donna (Di lunedì 10 agosto 2020) Le fiamme si sono sviluppare dalla cucina e il fumo ha saturato l'ambiente nel giro di pochi minuti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso, però, di portare in salvo una donna di 62 ... Leggi su forlitoday

Dieci focolai e un pericolosissimo perimetro di fiamme che con grande fatica i pompieri sono riusciti a spegnere del tutto soltanto nella notte mentre ieri sera gli interventi sono stati estesi ad Apr ...Non solo i rom sotto sgombero di via del Foro Italico. L'altra baraccopoli ridotta in cenere dal maxi incendio dello scorso sabato, distante dal campo un centinaio di metri, era abitata da una comunit ...