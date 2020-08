Rocco Casalino e Gabriele Rossi, ora è il portavoce del premier a parlare. Come stanno le cose (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono trascorsi davvero pochi giorni tra la notizia della crisi tra Rocco Casalino ed il compagno e quella che ha visto il portavoce di Giuseppe Conte in compagnia dell’attore Gabriele Rossi. Ed ora è lo stesso Casalino a fare chiarezza. Costretto ad intervenire alcuni giorni fa sugli strani movimenti bancari dell’ormai ex fidanzato storico, il cubano Josè Carlos Alvarez, finito nella trappola del trading online a causa del quale ha perso tutti i suoi risparmi, l’ex concorrente del primo Grande Fratello è tornato a parlare, Come riporta il quotidiano Libero. Secondo indiscrezioni Rocco si starebbe consolando, dopo la fine della sua storia, con l’attore ex compagno di Gabriel Garko. ... Leggi su caffeinamagazine

