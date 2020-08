Rocco Casalino dopo le foto con Gabriele Rossi, decide di spiegare come sta la situazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Qualche giorno fa sono state pubblicate delle foto che ritraevano Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e Gabriele Rossi, pare ormai ex di Gabriel Garko, in atteggiamenti tanto confidenziali da far credere che fosse nata una nuova coppia in questa estate post covid. La situazione pareva abbastanza delineata, Gabriel Garko e Gabriele Rossi non stanno più insieme già da un po’, Rocco Casalino ha interrotto la sua relazione con il ragazzo cubano dopo che è stato coinvolto in una situazione poco chiara ancora tutta da definire di investimenti on lien e, dunque a tutti è parso che una nuova coppia si fosse creata. I chiarimenti di ... Leggi su baritalianews

