Robin Williams, sua figlia contro il figlio di Donald Trump: "Sapessi cosa diceva di tuo padre" (Di lunedì 10 agosto 2020) La figlia di Robin Williams, Zelda, ha risposto a un post del figlio del Presidente Donald Trump, accusandolo di aver usato impropriamente un video del padre defunto. Zelda, la figlia di Robin Williams ha attaccato il figlio di Donald Trump, attuale Presidente degli States. Eric Trump ha condiviso sui social un video del 2009 con una performance di Robin Williams e questo non è piaciuto a Zelda, che gli ha risposto senza troppi giri di parole. Nella clip del 2009, Robin Williams prendeva effettivamente in giro l'ex vice presidente Joe Biden, definendolo "sconclusionato" e ... Leggi su movieplayer

paolo064 : @sruotolo1 “Non c’è nozione che ti abbia insegnato la tua facoltosa università che io non possa imparare per 2 doll… - MegaNerd__ : L’11 agosto 2014 #RobinWilliams si toglieva la vita nella sua casa di San Francisco, all’età di 63 anni. Robin’s Wi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Robin’s Wish – Trailer del documentario sugli ultimi giorni di Robin Williams - 18AreSo : RT @BestMovieItalia: Robin’s Wish: gli ultimi giorni di Robin Williams nel trailer del toccante documentario - - infoitcultura : In arrivo un documentario sugli ultimi giorni di vita di Robin Williams -

Ultime Notizie dalla rete : Robin Williams Robin’s Wish: pubblicato il nuovo trailer del documentario su Robin Williams Tom's Hardware Italia US Open: forfait Popyrin, la wild card non serve più a Murray

Continuano ad aumentare le defezioni in vista dei prossimi US Open. Anche se l’ultimo forfait in ordine di tempo ha un peso specifico ben diverso da quelle di Federer, Nadal e Fognini. Si tratta infat ...

Sei anni dal suicidio di Robin Williams, il docufilm rivela: “Il suo cervello si era disintegrato”

Un documentario dedicato a Robin Williams, a sei anni dal tragico suicidio, farà luce su quelli che sono stati gli ultimi anni di vita dello straordinario artista. Dopo tanti pettegolezzi che hanno di ...

Continuano ad aumentare le defezioni in vista dei prossimi US Open. Anche se l’ultimo forfait in ordine di tempo ha un peso specifico ben diverso da quelle di Federer, Nadal e Fognini. Si tratta infat ...Un documentario dedicato a Robin Williams, a sei anni dal tragico suicidio, farà luce su quelli che sono stati gli ultimi anni di vita dello straordinario artista. Dopo tanti pettegolezzi che hanno di ...