Robin Williams portato al suicidio da una malattia che ha attaccato tutto il cervello (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono passati sei anni dalla morte di Robin Williams, un suicidio che ha sconvolto tutti e che in parte avevamo compreso fosse stato causato dalla malattia, ma quale? A fare chiarezza è un docufilm che uscirà a settembre: Robin’s Wish, ma è soprattutto sua moglie a riferire di cosa soffrisse davvero Robin Williams. Una malattia che lo stava distruggendo, non si tratta del morbo di Parkinson né di depressione ma della demenza a corpi di Lewy. E’ stata questa patologia che ha attaccato il suo cervello fino a spingerlo alla morte. Un suicidio che sembra sia arrivato perché tale demenza provoca ansia, depressione, insicurezza tali da distruggere ... Leggi su ultimenotizieflash

