Roberto Mancini: “Ero sicuro che la Juventus avrebbe passato il turno. L’Atalanta può farcela” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ero sicuro che la Juventus avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio. Il Lione ha goduto del riposo e si è presentato a Torino con più gambe della Juve, perché questa Serie A, compressa, al caldo dell’estate, è stata massacrante oltre che avvilente per mancanza di pubblico. Nel quale sono calate quasi tutte”. Il ct dell’Italia Roberto Mancini dice la sua in un’intervista alla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le recenti partite di Champions League, su tutte l’eliminazione della Juventus, per lui decisamente ... Leggi su sportface

