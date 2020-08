"Roba da evitare, fate casino", "Saresti comunque arrivato 12°": Vettel-Binotto, volano stracci. Ferrari, caos totale (Di lunedì 10 agosto 2020) Un'altra gara tragicomica per Sebastian Vettel, che con la sua Ferrari nel bis a Silverstone è andato in testacoda pochi secondi dopo il via. E si è trovato ultimo. Gara compromessa, un'altra volta. Eppure, durante la gara il tedesco se la prendeva con il muretto, che "ha fatto tutto quello che doveva evitare". E ancora, accusava in team-radio: "Avete fatto casino". Secondo lui in buona sostanza è stata errata la strategia del primo pit-stop, dopo il quale è stato rimandato in pista in mezzo al traffico. "Una mossa senza senso, ero abbastanza veloce per restare fuori", ha picchiato durissimo. Parole un poco fuori luogo, soprattutto alla luce del disastro in partenza. Parole che non sono piaciute affatto a Mattia Binotto, che infatti ha replicato in modo duro: "La sua gara ... Leggi su liberoquotidiano

Un'altra gara tragicomica per Sebastian Vettel, che con la sua Ferrari nel bis a Silverstone è andato in testacoda pochi secondi dopo il via. E si è trovato ultimo. Gara compromessa, un'altra volta. E ...

Quei leaderini narcisisti senza qualità

Nove e trenta del mattino. A Piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi, incontri uno degli ingegneri politici del ventennio berlusconiano, quel Denis Verdini, che per i rapporti famigliari con un Matteo ...

