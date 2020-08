River Plate, Gonzalo Montiel positivo al test sierologico del Covid-19 (Di lunedì 10 agosto 2020) Scatta l’isolamento preventivo per Gonzalo Montiel, terzino argentino del River Plate risultato positivo al test sierologico del Coronavirus. Il calciatore del River, dopo il riscontro positivo del test, quest’oggi è stato sottoposto al tampone per accertare che abbia attualmente il virus. Nelle prossime ore verranno pubblicati nuovi aggiornamenti da parte del club argentino. Leggi su sportface

Scatta l'isolamento preventivo per Gonzalo Montiel, terzino argentino del River Plate risultato positivo al test sierologico del Coronavirus. Il calciatore del River, dopo il riscontro positivo del test, quest'oggi è stato sottoposto al tampone per accertare che abbia attualmente il virus. Nelle prossime ore verranno pubblicati nuovi aggiornamenti da parte del club argentino. A poche ore dalla ripresa degli allenamenti, i club della Primera Division non hanno perso tempo e hanno colto l'occasione tra venerdì e sabato per effettuare i primi test per escludere casi positivi ...