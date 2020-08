Ritiro Cagnotto, Dallapè rinuncia a Tokyo: "Concludo insieme alla mia compagna" (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA - Dopo un argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, due argenti ai Mondiali nel 2009 e 2013 e otto ori agli Europei dal 2009 al 2015, sempre nei 3 metri sincro, anche Francesca Dallapè , il ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - Corriere : Tania Cagnotto annuncia il ritiro: «Sono incinta, scelgo la famiglia» - aurora_sslazio_ : RT @onlyluthor: No ma lo sto vivendo benissimo il ritiro di Tania Cagnotto - _beaphoenix_ : RT @onlyluthor: No ma lo sto vivendo benissimo il ritiro di Tania Cagnotto -