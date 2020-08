Risultati Europa League LIVE, i quarti di finale: in campo Inter e Manchester United (Di lunedì 10 agosto 2020) Risultati Europa League – L’Europa League entra sempre più nel vivo, la competizione è arrivata nella fase decisiva. Si giocano i quarti di finale, sono tante le compagini in corsa per alzare il trofeo. E’ rimasta una squadra italiana, l’Inter. Il club nerazzurro in campo contro il Bayer Leverkusen, squadra assolutamente da non sottovalutare. Gioca anche il Manchester United, i Red Devils nettamente favoriti contro il Copenhagen. Martedì le altre due partite, lo Shakhtar contro il Basilea ed il Wolves contro il Siviglia. Risultati Europa League, i quarti di ... Leggi su calcioweb.eu

